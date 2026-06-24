Urán tárolásáért ítéltek el egy cégvezetőt Pécsen

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Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Pécsi Járásbíróság egy vegyiárukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét - tájékoztatott a Pécsi Törvényszék a honlapján szerdán.

Azt írták: a bíróság a napokban megtartott nyilvános előkészítő ülésen radioaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt marasztalta el a férfit, és a 400 ezer forintos pénzbüntetés kiszabása mellett kötelezte több mint félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére.

A törvényszék beszámolt arról, hogy bár a férfi ügyvezetésével működő vállalkozás fő tevékenysége vegyiáruk nagykereskedelme, szerves vegyi alapanyagok és egyéb vegyi termékek gyártása, korábban előfordult, hogy megszűnt laboratóriumok vegyi anyagait átvette, azok egy részét felhasználta, hasznosította vagy a pécsi telephelyén tárolta.

Így került az ügyvezetőhöz egy uranil-acetát feliratú, 125 milliliter űrtartalmú, sárga porszerű anyagot tartalmazó üveg, amelyet a telephely udvarán kialakított fedett, kerítéssel körbevett tárolóban egy asztalon helyezett el más vegyszerekkel együtt - tették hozzá.