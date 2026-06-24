Nagy fogás Röszkén

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Több mint nyolcezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök bútorokban elrejtve a röszkei autópálya-határátkelőhelyen – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint egy belépésre jelentkező szerb rendszámú kisteherautón az okmányok alapján bútort szállítottak. A járművet a pénzügyőrök röntgennel is átvilágították. A műszer a jármű rakterében fóliába és kartondobozba csomagolt rakomány különböző tónusú foltjait mutatta.

A pénzügyőrök az áru tételes és kézi röntgenes átvizsgálása mellett döntöttek, és végül a kanapék kárpitozott ülőkereteiben összesen 8440 doboz koszovói zárjegyes cigarettát találtak.

A NAV munkatársai a több mint 168 ezer szál cigarettát lefoglalták, és költségvetési csalás miatt feljelentést tettek.