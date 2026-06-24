Norvégiában akadt horogra a Top 50-es listán szereplő magyar késelő

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Nem menekülhetett el az igazságszolgáltatás elől az a 43 éves nő, aki 2022-ben késsel támadt kolléganőjére.

Sikeres akcióról olvashatunk a Police.hu oldalon. Mint az anyagból egyebek mellett kiderül, nem menekülhetett el az igazságszolgáltatás elől az a 43 éves nő (sem), aki 2022-ben késsel támadt kolléganőjére, majd a Székesfehérvári Törvényszék mindezért 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte.

Az elítélt 2022 nyarán egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban az öltözőbe csalta kolléganőjét, bezárta az ajtót, majd gázsprével lefújta és egy késsel rátámadt. A sértett életét és testi épségét a kollégák gyors közbelépése mentette meg, akik a sikolyokat hallva betörték az ajtót, lefogták a támadót, a sértettet pedig kimenekítették.

A nő nem kezdte meg szabadságvesztése letöltését, ezért idén márciusban körözést rendeltek el vele szemben. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának munkatársai felfedték, hogy Norvégiában, Trondheim városában tartózkodik. Az elfogás érdekében felvették a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályával, amely az ENFAST nemzetközi hálózaton keresztül haladéktalanul továbbította az információkat a norvég hatóságoknak.