Norvégiában akadt horogra a Top 50-es listán szereplő magyar késelő

Nem menekülhetett el az igazságszolgáltatás elől az a 43 éves nő, aki 2022-ben késsel támadt kolléganőjére.
Sikeres akcióról olvashatunk a Police.hu oldalon. Mint az anyagból egyebek mellett kiderül, nem menekülhetett el az igazságszolgáltatás elől az a 43 éves nő (sem), aki 2022-ben késsel támadt kolléganőjére, majd a Székesfehérvári Törvényszék mindezért 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte.
Az elítélt 2022 nyarán egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban az öltözőbe csalta kolléganőjét, bezárta az ajtót, majd gázsprével lefújta és egy késsel rátámadt. A sértett életét és testi épségét a kollégák gyors közbelépése mentette meg, akik a sikolyokat hallva betörték az ajtót, lefogták a támadót, a sértettet pedig kimenekítették.
A nő nem kezdte meg szabadságvesztése letöltését, ezért idén márciusban körözést rendeltek el vele szemben. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának munkatársai felfedték, hogy Norvégiában, Trondheim városában tartózkodik. Az elfogás érdekében felvették a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályával, amely az ENFAST nemzetközi hálózaton keresztül haladéktalanul továbbította az információkat a norvég hatóságoknak.
A nemzetközi együttműködés eredményeként Trondheimben fogták el a nőt június 17-én. Személyazonosító okmány nem volt nála, kés azonban igen. Az elfogást követően a nő próbálta megtéveszteni a hatóságokat. Hosszú ideig nem volt hajlandó kommunikálni, majd ikertestvére adatait adta meg. Az értesített hozzátartozó megjelent a fogva tartás helyszínén, azonban ő sem igazolta magát. Vélhetően így próbáltak időt nyerni és megakadályozni, hogy a körözött nőt fogva tartsák.
A KR NNI Célkörözési Osztálya és a norvég társhatóságok gyors és folyamatos együttműködésének köszönhetően a megtévesztési kísérlet nem járt sikerrel. Az ikertestvérek azonosítását végül egy jellegzetes anyajegy segítette, amely alapján egyértelműen megállapíthatták a körözött személy kilétét. Kiadatásáról a későbbiekben döntenek.