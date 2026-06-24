HIRDETÉS

Késnek a vonatok a Balaton északi partján

Meghibásodott szerelvény miatt

Krónika
  • 2026.06.24. - 19:39
vonat vasút MÁV tehervonat Balaton
Képünk illusztárcióMH archív/Papajcsik Péter
MH/ MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Meghibásodott szerelvény miatt késésre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani a Balaton északi partján - közölte a Mávinform a vasúttársaság honlapján szerda este.

Azt írták: Révfülöp és Badacsonytomaj között szerdán koraeste meghibásodott egy Kék Hullám InterCity, emiatt nem közlekedhetnek a vonatok ezen a szakaszon.

Több szerelvénynél - Tanúhegy sebesvonat, Tapolca és Balatonfüred között közlekedő személyvonat, illetve Kék Hullám InterCity-k - késésekre, illetve szakaszosan pótlóbuszos közlekedésre kell számítani - jelezték.

Kapcsolódó cikkek
MÁVvonatBalatonkésésmeghibásodásközlekedés
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Krónika
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS