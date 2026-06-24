Késnek a vonatok a Balaton északi partján

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Meghibásodott szerelvény miatt késésre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani a Balaton északi partján - közölte a Mávinform a vasúttársaság honlapján szerda este.

Azt írták: Révfülöp és Badacsonytomaj között szerdán koraeste meghibásodott egy Kék Hullám InterCity, emiatt nem közlekedhetnek a vonatok ezen a szakaszon.

Több szerelvénynél - Tanúhegy sebesvonat, Tapolca és Balatonfüred között közlekedő személyvonat, illetve Kék Hullám InterCity-k - késésekre, illetve szakaszosan pótlóbuszos közlekedésre kell számítani - jelezték.