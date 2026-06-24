Ismét nemzetközi díjat nyert a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás

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A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás Jó gyakorlat elnevezésű különdíjat nyert az egyik legrangosabb európai közigazgatási díjpályázaton – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint az Európai Közigazgatási Intézet 2009 óta kétévente hirdeti meg az Európai Közszolgálati Díj pályázatot. A DÁP mobilalkalmazás az innovatív, felhasználóközpontú digitális közszolgáltatások kategóriájában nyert elismerést.

Hozzátették, hogy az idei EPSA pályázaton a Digitális Állampolgárság Program részeként megújult csalad.hu portál is bekerült a legjobbnak ítélt megoldások közé, a szakmai zsűri értékelése során azonban a DÁP-hoz kapcsolódó pályázatokat összevontan bírálták el, így a különdíjat végül a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás nyerte el.

A magyar fejlesztésű DÁP mobilalkalmazás számára ez már a második nemzetközi elismerés idén: míg a szingapúri Festival of Innovation Awards 2026 egy nemzetközi innovációs különdíjjal ismerte el, addig az EIPA egy európai szintű, szakértői értékelésen alapuló minősítést ítélt oda – áll a közleményben.