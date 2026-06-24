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Ezúttal sem volt telitalálatos a Skandin

Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is

Krónika
  • 2026.06.24. - 23:58
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Egy telitalálatos szelvény volt a skandináv lottónMH
MH
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A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint június 24-én, szerdán megtartották a 26. heti Skandináv lottó sorsolást. 

Első számsorsolás: 5 (öt), 8 (nyolc), 12 (tizenkettő), 13 (tizenhárom), 16 (tizenhat), 20 (húsz), 27 (huszonhét).

Második számsorsolás: 2 (kettő), 4 (négy), 7 (hét), 9 (kilenc), 12 (tizenkettő), 28 (huszonnyolc), 34 (harmincnégy).

Nyeremények: 7 találatos szelvény nem volt. 6 találatos szelvény 55 darab, nyereményük egyenként 260 755 forint; 5 találatos szelvény 2621 darab, nyereményük egyenként 5470 forint; 4 találatos szelvény 35 547 darab, nyereményük egyenként 2090 forint.

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