Füstölgő autóval ment a benzinkútra + VIDEÓ

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Facebook-bejegyzésében ismertetett a rendőrség egy különleges tűzesetet, amely nagyobb bajt is okozhatott volna.

Nem mindennapi tűzeset történt június 19-én délután az M0-s autóúton, Szigetszentmiklós környékén.

„Egy kocsi motortere menet közben füstölni kezdett. A sofőr a legközelebbi benzinkúthoz hajtott, majd kiszállt a járműből, amely rövid időn belül kigyulladt.”

„A tűz hatására az autó magától gurulni kezdett, és a töltőállomás bejárata előtt elhelyezett promóciós berendezésnek ütközött. Az ütközés következtében az üzlet ablakai betörtek, valamint az árukészletben is kár keletkezett” – részletezték.