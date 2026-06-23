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Füstölgő autóval ment a benzinkútra + VIDEÓ

Nem sokon múlott, hogy az egész kút kigyulladjon

Krónika
  • 2026.06.23. - 18:43
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MH
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Facebook-bejegyzésében ismertetett a rendőrség egy különleges tűzesetet, amely nagyobb bajt is okozhatott volna.

Nem mindennapi tűzeset történt június 19-én délután az M0-s autóúton, Szigetszentmiklós környékén.

„Egy kocsi motortere menet közben füstölni kezdett. A sofőr a legközelebbi benzinkúthoz hajtott, majd kiszállt a járműből, amely rövid időn belül kigyulladt.”

„A tűz hatására az autó magától gurulni kezdett, és a töltőállomás bejárata előtt elhelyezett promóciós berendezésnek ütközött. Az ütközés következtében az üzlet ablakai betörtek, valamint az árukészletben is kár keletkezett” – részletezték.

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„A lángokat a tűzoltók megfékezték, a tűz nem terjedt át sem a töltőállomás épületére, sem a töltőberendezésekre. Szerencsére nem történt komolyabb baj, de egy ilyen eset akár tragédiába is torkollhatott volna” – írták a bejegyzésben.

Az ügyben a rendőrség szabálysértési eljárást indított.

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