Füstölgő autóval ment a benzinkútra + VIDEÓ

Facebook-bejegyzésében ismertetett a rendőrség egy különleges tűzesetet, amely nagyobb bajt is okozhatott volna.
Nem mindennapi tűzeset történt június 19-én délután az M0-s autóúton, Szigetszentmiklós környékén.
„Egy kocsi motortere menet közben füstölni kezdett. A sofőr a legközelebbi benzinkúthoz hajtott, majd kiszállt a járműből, amely rövid időn belül kigyulladt.”
„A tűz hatására az autó magától gurulni kezdett, és a töltőállomás bejárata előtt elhelyezett promóciós berendezésnek ütközött. Az ütközés következtében az üzlet ablakai betörtek, valamint az árukészletben is kár keletkezett” – részletezték.
„A lángokat a tűzoltók megfékezték, a tűz nem terjedt át sem a töltőállomás épületére, sem a töltőberendezésekre. Szerencsére nem történt komolyabb baj, de egy ilyen eset akár tragédiába is torkollhatott volna” – írták a bejegyzésben.
Az ügyben a rendőrség szabálysértési eljárást indított.