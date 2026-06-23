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Első alkalommal hajtottak végre eutanáziát halálos beteg gyermek esetében

Nem közöltek részleteket a gyermek életkoráról és betegségéről

Krónika
  • 2026.06.23. - 21:09
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Az utolsó pillanatok egy holland eutanázia központban (képünk illusztráció)ANP VIA AFP / ANP MAG / ROOS KOOLE
MH/MTI
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Először hajtottak végre eutanáziát egy halálos beteg gyermek esetében Hollandiában a 2024-ben bevezetett szabályozás alapján – írta az NlTimes hírportál kedden Sophie Hermans holland egészségügyi miniszter parlamentnek küldött levelére hivatkozva.

A tárcavezető tájékoztatása szerint az esetet a gyermekek eutanáziáját felügyelő különbizottság vizsgálta meg, amely egyeztetett az eljárást végző orvossal, majd értékelését továbbította az ügyészségnek. Az ügyészség dönt arról, hogy az orvos a jogszabályoknak megfelelően járt-e el, a bizottság állásfoglalása pedig jelentős súllyal esik latba a döntés során.

Hollandiában 2024 óta engedélyezett az eutanázia az egy és tizenkét év közötti, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek számára. Az eljárás feltétele, hogy a döntést a szülőkkel egyeztetve hozzák meg, valamint egyértelmű legyen, hogy a gyermek elviselhetetlen szenvedései nem enyhíthetők, és nincs kilátás a felépülésre.

A szabályozás olyan gyermekekre vonatkozik, akik várhatóan a közeljövőben meghalnak, és akiknek szenvedése más módon nem csillapítható. Többségük veleszületett rendellenességben vagy anyagcsere-betegségben szenved.

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A 2024-es jogszabály-módosítást megelőzően Hollandiában az eutanázia csak újszülöttek és tizenkét év feletti kiskorúak esetében volt lehetséges. Az egy és tizenkét év közötti gyermekek számára addig csak a palliatív szedáció, illetve az életfenntartó ellátás megszüntetése jelentett alternatívát.

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