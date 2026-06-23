Első alkalommal hajtottak végre eutanáziát halálos beteg gyermek esetében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

A tárcavezető tájékoztatása szerint az esetet a gyermekek eutanáziáját felügyelő különbizottság vizsgálta meg, amely egyeztetett az eljárást végző orvossal, majd értékelését továbbította az ügyészségnek. Az ügyészség dönt arról, hogy az orvos a jogszabályoknak megfelelően járt-e el, a bizottság állásfoglalása pedig jelentős súllyal esik latba a döntés során.

Hollandiában 2024 óta engedélyezett az eutanázia az egy és tizenkét év közötti, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek számára. Az eljárás feltétele, hogy a döntést a szülőkkel egyeztetve hozzák meg, valamint egyértelmű legyen, hogy a gyermek elviselhetetlen szenvedései nem enyhíthetők, és nincs kilátás a felépülésre.

A szabályozás olyan gyermekekre vonatkozik, akik várhatóan a közeljövőben meghalnak, és akiknek szenvedése más módon nem csillapítható. Többségük veleszületett rendellenességben vagy anyagcsere-betegségben szenved.