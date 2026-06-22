Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban, vasárnap Újpesten 36,5 Celsius-fokot mértek – közölte a HungaroMet Zrt. hétfőn honlapján.
Azt írták: a korábbi budapesti rekord ezen a napon 35,8 Celsius-fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek 2007-ben.
Megint Újpest lett a legmelegebb kerület
Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban, vasárnap Újpesten 36,5 Celsius-fokot mértek – közölte a HungaroMet Zrt. hétfőn honlapján.
Azt írták: a korábbi budapesti rekord ezen a napon 35,8 Celsius-fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek 2007-ben.
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