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Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban

Megint Újpest lett a legmelegebb kerület

Krónika
  • 2026.06.22. - 15:13
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Hőhullám sújtotta EurópátAFP/Julie Sebadelha
MH/MTI
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Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban, vasárnap Újpesten 36,5 Celsius-fokot mértek – közölte a HungaroMet Zrt. hétfőn honlapján.

Azt írták: a korábbi budapesti rekord ezen a napon 35,8 Celsius-fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek 2007-ben.

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