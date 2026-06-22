A párizsi Panthéonban újratemetik Marc Bloch francia történészt

Újratemetik kedden a párizsi Panthéonban Marc Bloch történészt, akit a második világháború alatt ellenállóként megöltek. A francia történelem nagyjainak végső nyughelyén Emmanuel Macron államfő fog a nemzeti bezárkózással szembeni Felvilágosodás egyik legkiemelkedőbb képviselőjéről megemlékezni - tudatta az elnöki hivatal.

Egy évvel az elnökválasztás előtt a politikai jellegű megemlékezésen a legnagyobb ellenzéki párt, a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés jelenléte heves vitát váltott ki. Marc Bloch családja azt kérte, hogy a "szélsőjobboldali pártot" tiltsák ki a megemlékezésről, tekintettel az egykori történész "mélyen antinacionalista" elkötelezettségére. Bár a köztársasági protokoll alapján a Panthéonban rendezett megemlékezésekre valamennyi parlamenti párt frakcióvezetőjét meg szokták hívni, a legnagyobb ellenzéki párt nemzetgyűlési csoportjának vezetője, Marine Le Pen maga döntött úgy, hogy nem megy el a megemlékezésre. "Meghallottuk, hogy a család nem akarja" - jelezte a párt. Marc Bloch "olyan ember volt, aki a jelen feladatainak tükrében értelmezte a történelmet. Nem volt megkövült elképzelése a történelemről, szerinte annak mindig a jelenben szükséges cselekvést kell szolgálnia" - indokolta egy háttérbeszélgetésen a francia elnökség tanácsadója azt, hogy miért temetik újra a történészt a legjelentősebb franciák közé.

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"Marc Bloch a Felvilágosodás örökségét hirdette, egy olyan felfogást az emberről, amely nem az identitásba való bezárkózást helyezi előtérbe, hanem a másikra való nyitottságra, az alteritásra összpontosít" - tette hozzá az elnökség. Az 1886-ban a közép-franciaországi Lyonban született Marc Bloch a középkor elismert szakértőként 1929-ben társalapítója volt az Annales d'histoire économique et sociale című nagy presztizsű folyóiratnak, amely forradalmasította a történelem tanulmányozását az antropológia, a közgazdaságtan és a szociológia felé történő nyitással. Egyik legismertebb műve a Különös vereség, amely Franciaország 1940-es gyors katonai összeomlásának társadalmi és pszichológiai okait vizsgálja.

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A mű a szerző személyes, katonai tapasztalatain alapul, és a francia hadsereg, valamint a politikai elit morális és stratégiai csődjét elemzi. Zsidó származása miatt az egyetemi oktatót állampolgári jogaitól, lakásától és könyvtárától megfosztotta a náci Németországgal kollaboráló franciaországi Vichy-rezsim. Marc Bloch 1943-ban csatlakozott a második világháború alatti francia ellenállás egyik jelentős náciellenes centrista csoportjához, a Franc-Tireur mozgalomhoz, amelyet 1941 decemberében alapítottak Lyonban. 1944. március 8-án letartóztatták, a Gestapo megkínozta, majd június 16-án, más foglyokkal együtt, egy mezőn kivégezték, miközben ő azt kiáltotta: "Éljen Franciaország!"

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Az újratemetés megszokott forgatókönyv szerint történik: a koporsót a Panthéon főhajójában a köztársasági elnök fogadja, aki rövid beszédet mond, majd Marc Bloch és felesége koporsóját a kriptában elhelyezik. A koporsók azonban nem fogják tartalmazni a házaspár földi maradványait, miután a család azt kívánta, hogy a történészé továbbra is egy közép-franciaországi faluban nyugodjon. Felesége holtteste, aki 1944 júliusában Lyonban álnéven halt meg, soha nem került elő.

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