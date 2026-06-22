A párizsi Panthéonban újratemetik Marc Bloch francia történészt

Újratemetik kedden a párizsi Panthéonban Marc Bloch történészt, akit a második világháború alatt ellenállóként megöltek. A francia történelem nagyjainak végső nyughelyén Emmanuel Macron államfő fog a nemzeti bezárkózással szembeni Felvilágosodás egyik legkiemelkedőbb képviselőjéről megemlékezni - tudatta az elnöki hivatal.
Egy évvel az elnökválasztás előtt a politikai jellegű megemlékezésen a legnagyobb ellenzéki párt, a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés jelenléte heves vitát váltott ki. Marc Bloch családja azt kérte, hogy a "szélsőjobboldali pártot" tiltsák ki a megemlékezésről, tekintettel az egykori történész "mélyen antinacionalista" elkötelezettségére.
Bár a köztársasági protokoll alapján a Panthéonban rendezett megemlékezésekre valamennyi parlamenti párt frakcióvezetőjét meg szokták hívni, a legnagyobb ellenzéki párt nemzetgyűlési csoportjának vezetője, Marine Le Pen maga döntött úgy, hogy nem megy el a megemlékezésre. "Meghallottuk, hogy a család nem akarja" - jelezte a párt.
Marc Bloch "olyan ember volt, aki a jelen feladatainak tükrében értelmezte a történelmet. Nem volt megkövült elképzelése a történelemről, szerinte annak mindig a jelenben szükséges cselekvést kell szolgálnia" - indokolta egy háttérbeszélgetésen a francia elnökség tanácsadója azt, hogy miért temetik újra a történészt a legjelentősebb franciák közé.
"Marc Bloch a Felvilágosodás örökségét hirdette, egy olyan felfogást az emberről, amely nem az identitásba való bezárkózást helyezi előtérbe, hanem a másikra való nyitottságra, az alteritásra összpontosít" - tette hozzá az elnökség.
Az 1886-ban a közép-franciaországi Lyonban született Marc Bloch a középkor elismert szakértőként 1929-ben társalapítója volt az Annales d'histoire économique et sociale című nagy presztizsű folyóiratnak, amely forradalmasította a történelem tanulmányozását az antropológia, a közgazdaságtan és a szociológia felé történő nyitással.
Egyik legismertebb műve a Különös vereség, amely Franciaország 1940-es gyors katonai összeomlásának társadalmi és pszichológiai okait vizsgálja.
A mű a szerző személyes, katonai tapasztalatain alapul, és a francia hadsereg, valamint a politikai elit morális és stratégiai csődjét elemzi. Zsidó származása miatt az egyetemi oktatót állampolgári jogaitól, lakásától és könyvtárától megfosztotta a náci Németországgal kollaboráló franciaországi Vichy-rezsim.
Marc Bloch 1943-ban csatlakozott a második világháború alatti francia ellenállás egyik jelentős náciellenes centrista csoportjához, a Franc-Tireur mozgalomhoz, amelyet 1941 decemberében alapítottak Lyonban.
1944. március 8-án letartóztatták, a Gestapo megkínozta, majd június 16-án, más foglyokkal együtt, egy mezőn kivégezték, miközben ő azt kiáltotta: "Éljen Franciaország!"
Az újratemetés megszokott forgatókönyv szerint történik: a koporsót a Panthéon főhajójában a köztársasági elnök fogadja, aki rövid beszédet mond, majd Marc Bloch és felesége koporsóját a kriptában elhelyezik.
A koporsók azonban nem fogják tartalmazni a házaspár földi maradványait, miután a család azt kívánta, hogy a történészé továbbra is egy közép-franciaországi faluban nyugodjon.
Felesége holtteste, aki 1944 júliusában Lyonban álnéven halt meg, soha nem került elő.
A Panthéon, a Párizs központjában található egykori templom a francia forradalom elején, 1791-ben vált nemzeti temetkezési hellyé, ahol jelenleg 87 személyiség (82 férfi és öt nő) nyugszik, politikusok, írók, köztük Victor Hugo és Emile Zola, tudósok, mint Marie Curie, valamint ellenállók, vallási vezetők és számos katona.