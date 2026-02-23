Krónika
„Zelenszkijnek tudnia kell: Magyarország támadásával csak veszíthet”
Orbán Viktor miniszterelnök szerint határozott és arányos válaszokat adtunk Ukrajnának
Orbán Viktor hozzátette: Magyarország energiabiztonsága mindent pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat.
„Nyilvánvalóan azért, mert nemzeti kormány helyett Brüsszellel és Kijevvel összhangban ukránbarát kormányt akarnak hatalomra juttatni Magyarországon. Ezért nem állnak ki a magyar emberek és Magyarország érdekei mellett. Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza” - hangsúlyozta a miniszterelnök.
„Csak a Fidesz a biztos választás!” - zárta hétfő reggeli bejegyzését Orbán Viktor.