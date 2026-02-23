Hétfő reggeli csúcs: gigadugó az MO-son, az M1-es felé

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a csepeli csomópontnál egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 15-ös km-nél a gyorsító sávot lezárták. A torlódás több mint 10 km hosszú. Baleset történt az M7-es autópálya bevezető szakaszán, Törökbálint térségében. A 14-es km-nél sávzárásra, és a főváros felé vezető oldalon 2-3 km-es torlódásra kell számítani! Debrecen északi határában a 35-ös főúton, a 354-es főúti csomópont után, Józsa felől, Debrecen központ felé két személyautó ütközött össze. A forgalom egy sávon, rendőri irányítás mellett, váltakozva halad.

Az M1-es autópályán, Budapest irányába jelentős torlódás alakult ki az erő forgalom miatt, ami már Bicskétől tapasztalható a külső sávban, egészen Biatorbágyig. Hosszabb menetidőre kell készülni. Aki teheti, válasszon másik útvonalat.

Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé.

Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!