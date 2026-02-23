Krónika
Hétfő reggeli csúcs: gigadugó az MO-son, az M1-es felé
Balesetek és torlódások országszerte
Az M1-es autópályán, Budapest irányába jelentős torlódás alakult ki az erő forgalom miatt, ami már Bicskétől tapasztalható a külső sávban, egészen Biatorbágyig. Hosszabb menetidőre kell készülni. Aki teheti, válasszon másik útvonalat.
Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé.
Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain.
