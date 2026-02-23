2026. február 23., hétfő

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Hétfő reggeli csúcs: gigadugó az MO-son, az M1-es felé

Balesetek és torlódások országszerte

MH
 2026. február 23. hétfő. 8:37
Megosztás

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a csepeli csomópontnál egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 15-ös km-nél a gyorsító sávot lezárták. A torlódás több mint 10 km hosszú.
Baleset történt az M7-es autópálya bevezető szakaszán, Törökbálint térségében. A 14-es km-nél sávzárásra, és a főváros felé vezető oldalon 2-3 km-es torlódásra kell számítani!
Debrecen északi határában a 35-ös főúton, a 354-es főúti csomópont után, Józsa felől, Debrecen központ felé két személyautó ütközött össze. A forgalom egy sávon, rendőri irányítás mellett, váltakozva halad.

Hétfő reggeli csúcs: gigadugó az MO-son, az M1-es felé
Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, a csepeli csomópontnál egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 15-ös km-nél a gyorsító sávot lezárták. A torlódás több mint 10 km hosszú - Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Leéb Ádám

Az M1-es autópályán, Budapest irányába jelentős torlódás alakult ki az erő forgalom miatt, ami már Bicskétől tapasztalható a külső sávban, egészen Biatorbágyig. Hosszabb menetidőre kell készülni. Aki teheti, válasszon másik útvonalat.

Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé.

Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink