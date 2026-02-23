Krónika
Esős, szeles, a nyugati országrészben napsütéses hétfőnk lesz
Délelőtt északnyugat felől csökken a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap
Záporok, zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet délután általában 11 és 16 fok között alakul, ennél északkeleten lehet több fokkal hidegebb. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő.
Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. Az orvosmeteorológus szerint a közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.