Krónika

Több mint 10 tonna kokaint fogtak a Csendes-óceánon

 2026. február 23. hétfő. 1:47
Mexikó és El Salvador haditengerészete egy hét alatt több mint 10 tonna kokaint foglalt le a Csendes-óceánon – írja a Yahoo News az AP jelentése alapján.

Mexikó és Salvador fokozta a kábítószerellenes munkát
Fotó: Anadolu via AFP/Alex Pena

Mexikó csütörtökön közölte, hogy csaknem négy tonna feltételezett kábítószert foglalt le egy félig merülő járműről, mintegy 250 tengeri mérföldre Manzanillo kikötőjétől. Omar García Harfuch biztonsági miniszter az X-en azt írta: a heti összes lefoglalás közel 10 tonnára emelkedett. A művelethez az amerikai Északi Parancsnokság és a Joint Interagency Task Force South hírszerzési támogatást nyújtott.

El Salvador haditengerészete vasárnap jelentette be története legnagyobb fogását: 6,6 tonna kokaint találtak egy Tanzániában lajstromozott, 55 méteres hajón, 611 kilométerre a parttól. A búvárok 330 csomagot rejtve találtak a ballaszttartályokban, tíz, kolumbiai, nicaraguai, panamai és ecuadori állampolgárt őrizetbe vettek.

Közben az Egyesült Államok tavaly szeptember óta „narkoterroristáknak” nevezett csoportok ellen indít katonai csapásokat a térségben. Azóta legalább 145 ember halt meg ilyen akciókban. A héten két csendes-óceáni és egy karibi hajót semmisítettek meg, de az amerikai kormány nem közölt bizonyítékot arra, hogy valóban drogot szállítottak.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök határozottabb fellépést ígért a kartellek ellen, ugyanakkor bírálta az amerikai katonai akciókat. Trump korábban a kábítószer-kereskedelemre hivatkozva vetett ki vámokat a mexikói importra.

