Több mint 10 tonna kokaint fogtak a Csendes-óceánon

Mexikó és El Salvador haditengerészete egy hét alatt több mint 10 tonna kokaint foglalt le a Csendes-óceánon – írja a Yahoo News az AP jelentése alapján.

Mexikó csütörtökön közölte, hogy csaknem négy tonna feltételezett kábítószert foglalt le egy félig merülő járműről, mintegy 250 tengeri mérföldre Manzanillo kikötőjétől. Omar García Harfuch biztonsági miniszter az X-en azt írta: a heti összes lefoglalás közel 10 tonnára emelkedett. A művelethez az amerikai Északi Parancsnokság és a Joint Interagency Task Force South hírszerzési támogatást nyújtott.

El Salvador haditengerészete vasárnap jelentette be története legnagyobb fogását: 6,6 tonna kokaint találtak egy Tanzániában lajstromozott, 55 méteres hajón, 611 kilométerre a parttól. A búvárok 330 csomagot rejtve találtak a ballaszttartályokban, tíz, kolumbiai, nicaraguai, panamai és ecuadori állampolgárt őrizetbe vettek.

Közben az Egyesült Államok tavaly szeptember óta „narkoterroristáknak” nevezett csoportok ellen indít katonai csapásokat a térségben. Azóta legalább 145 ember halt meg ilyen akciókban. A héten két csendes-óceáni és egy karibi hajót semmisítettek meg, de az amerikai kormány nem közölt bizonyítékot arra, hogy valóban drogot szállítottak.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök határozottabb fellépést ígért a kartellek ellen, ugyanakkor bírálta az amerikai katonai akciókat. Trump korábban a kábítószer-kereskedelemre hivatkozva vetett ki vámokat a mexikói importra.

