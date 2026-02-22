2026. február 22., vasárnap

Előd

Rendkívüli állapot Washingtonban

Trump szerint a történtekért Wes Moore marylandi kormányzó felelős

MH
 2026. február 22. vasárnap. 10:38
Donald Trump amerikai elnök rendkívüli állapotot hirdetett Washingtonban a Potomac folyó szennyvízszennyezése miatt – derül ki a Szövetségi Vészhelyzet-kezelési Ügynökség (FEMA) hivatalos közleményéből. Az intézkedés felhatalmazza az ügynökséget a kárelhárítási műveletek koordinálására és a szükséges erőforrások mozgósítására.

Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

A FEMA tájékoztatása szerint az elnöki rendelkezés lehetővé teszi a felszerelések és egyéb eszközök biztosítását a vészhelyzet következményeinek enyhítésére. A Potomac mintegy 652 kilométer hosszan folyik Maryland, Virginia és Nyugat-Virginia államokon keresztül, partján található az amerikai főváros is.

A baleset január 19-én történt Montgomery megyében, amikor egy csővezeték összeomlása miatt több mint 900 millió liter szennyvíz került a folyóba. A Marylandi Egyetem ezt az Egyesült Államok egyik legnagyobb szennyvízszennyezéseként jellemezte. Trump szerint a történtekért a helyi demokrata vezetés, köztük Wes Moore marylandi kormányzó felelős.

