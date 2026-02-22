Krónika
Rendkívüli állapot Washingtonban
Trump szerint a történtekért Wes Moore marylandi kormányzó felelős
A FEMA tájékoztatása szerint az elnöki rendelkezés lehetővé teszi a felszerelések és egyéb eszközök biztosítását a vészhelyzet következményeinek enyhítésére. A Potomac mintegy 652 kilométer hosszan folyik Maryland, Virginia és Nyugat-Virginia államokon keresztül, partján található az amerikai főváros is.
A baleset január 19-én történt Montgomery megyében, amikor egy csővezeték összeomlása miatt több mint 900 millió liter szennyvíz került a folyóba. A Marylandi Egyetem ezt az Egyesült Államok egyik legnagyobb szennyvízszennyezéseként jellemezte. Trump szerint a történtekért a helyi demokrata vezetés, köztük Wes Moore marylandi kormányzó felelős.