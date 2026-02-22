Károly király átadja András iratait a rendőrségnek

III. Károly engedélyezte, hogy a Buckingham-palota átadja a rendőrségnek az Andrew Mountbatten-Windsor egykori herceg tevékenységével és Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatával összefüggő dokumentumokat – jelentette a The Observer királyi családi forrásra hivatkozva.

A forrás szerint a palota „teljes és feltétel nélküli együttműködést” ígért, miután a Thames Valley rendőrség február 19-én őrizetbe vette a király öccsét. Nem közölték, terveznek-e házkutatást az uralkodó rezidenciáján, ahol Andrew 2022-ig irodával és lakosztállyal rendelkezett. A lap forrása szerint elképzelhető, hogy magas rangú alkalmazottak tudtak a herceg lépéseiről és eltussolták azokat.

Andrew Mountbatten-Windsort hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe az úgynevezett „Epstein-akták” nyilvánosságra kerülése után. A dokumentumok szerint 2011-ben, kereskedelmi és befektetési különmegbízottként bizalmas információkat adhatott át Jeffrey Epsteinnek. Vádat egyelőre nem emeltek ellene, a szóban forgó bűncselekmény ugyanakkor akár életfogytiglani büntetéssel is sújtható.