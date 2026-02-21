2026. február 21., szombat

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Lavinák öt síelőt öltek meg Ausztriában

A téli szezon kezdete óta legalább 21 ember vesztette életét hócsuszamlásokban

MH/MTI
 2026. február 21. szombat. 16:04
Megosztás

Öten vesztették életüket lavinákban pénteken Ausztriában - közölték az osztrák hatóságok.

Lavinák öt síelőt öltek meg Ausztriában
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/APA/Bergrettung Salzburg

Két embert holtan találtak a Tirol tartományban lévő St. Anton am Arlberg síközpontban történt lavina után. Az áldozatokat kiemelték a hóból, de nem lehetett megmenteni őket - mondta egy rendőrségi szóvivő. A sérülésekkel kimentettek még három embert, közülük egy péntek este a kórházban elhunyt.

A Vorarlberg tartományban fekvő Klösterle településen egy 39 éves svájci férfi vesztette életét, miközben egy meredek lejtőn snowboardozott egy 47 éves német férfival. A svájci férfi lavinát indított el, körülbelül 250 méteren át sodródott, és teljesen eltemette a hó. A társa épségben úszta meg a balesetet.

Korábban egy 42 éves német síelőt ölt meg lavina a tiroli Nauders síterületen. A férfi pályán kívül síelt 16 éves fiával, aki súlyos sérülésekkel túlélte - közölte az osztrák rendőrség.

A lengyel rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy a St. Anton am Arlberg közelében történt lavinák egyik halálos áldozata egy lengyel állampolgár.

A téli szezon kezdete óta Ausztriában legalább 21 ember vesztette életét hócsuszamlásokban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink