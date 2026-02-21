2026. február 21., szombat

Előd

Krónika

Kiürítik az ausztráliai Victoria egyik települését az erdőtüzek miatt

Az államban további három, ellenőrzés alatt tartott tűzről tudnak

MH/MTI
 2026. február 21. szombat. 13:28
Az ausztráliai Victoria állam hatóságai szombaton otthonaik elhagyására szólították fel a Gaffney Creek körzet egyik bányásztelepülésének lakosait, a környéken dúló erdőtüzek miatt.

Kiürítik az ausztráliai Victoria egyik települését az erdőtüzek miatt
Tűzoltók a helyszínen
Fotó: AFP/Handout/VicEmergency/state control centre

Az állam fővárosától, Melbourne-től 50 kilométerre északkeletre lévő, a turisták és a táborozók körében is népszerű település mellett fellángolt tüzeket a tűzoltóknak, részben a hegyvidékes terep jelentette nehézségek miatt, még nem sikerült eloltania.

Victoria katasztrófavédelme felhívta a figyelmet arra is, hogy az államban további három, ellenőrzés alatt tartott tűzről tudnak.

Januárban több ezer erdőtűz keletkezett az ország délkeleti részén, a lángok több otthont megsemmisítettek és több ezer háztartásban okoztak áramkimaradást.

A 2019-2020-as, úgynevezett fekete nyár óta a mostani tüzek a legsúlyosabbak a térségben. Az akkori bozóttüzek Törökország méretű területet pusztítottak el Ausztráliában és 33 ember halálát okozták.

