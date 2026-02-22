A SWAT őrizetbe vette Nancy Guthrie feltételezett elrablóját

Mint ismeretes, Nancy Guthrie január 31-én tűnt el az arizonai Tucsonban található otthonából.

A rendőrség továbbra is keresi Nancy Guthrie-t, az amerikai újságíró és televíziós műsorvezető Savannah Guthrie 84 éves édesanyját, aki február 1-jén reggel eltűnt otthonából

Két volt tucsoni elítélt komoly vizsgálatnak van kitéve a Nancy Guthrie-ügyben, annak ellenére, hogy a hatóságok egyiküket sem vádolják – még azután is, hogy órákig fogva tartották és vádemelés nélkül szabadon engedték.

A két elítélt Luke Daley, 36 éves, és Kayla Day, 32 éves. Végül egyiküket sem vádolták meg hivatalosan azzal, hogy szerepet játszottak volna Guthrie eltűnésében.

A rajtaütést február 13-án órákon át tartották, több tucat rendészeti járművet láttak a Catalina Foothills szomszédságában, és többet egy közeli Culver éttermében lévő Range Rover körül.

Több gyanúsított is lehetséges

A Fox News Digital által megszerzett bírósági dokumentumokban részletezik a 2025 májusi letartóztatásokat, mindkettőjüket egy Walmart parkolóban kapták el.

Daley-t 2025. május 15-én tartóztatta le a Pima megyei Marana rendőrség, kábítószer-kereskedelemmel, kellékekkel és fegyverrel való birtoklással vádolva, a korábbi bűncselekményei ellenére.

A rendőrök állítólag szemtanúi voltak az „illegális kábítószer-tranzakciók mutatóinak”, amelyek egy általa vezetett járműre összpontosultak.

A nyugdíjas FBI-ügynök gyors DNS-tesztelést sürget

Bár Daley panasza nem azonosítja az utast, Day-t május 15-én ugyanazon a Walmart-helyszínen is letartóztatták, és panasza szerint egy férfi sofőrrel volt. Kábítószer- és fegyverhasználati vádakkal is szembe kell néznie az incidenssel kapcsolatban.

A rendőrség megközelítette a járművet, ahol egy heroinszerű maradványt tartalmazó fecskendőt találtak. Daley-t és az utast később őrizetbe vették.

A jármű átkutatása során heroin kellékeket találtak, egy 9 mm-es pisztolyt, körülbelül ezer opioid tablettát, szuboxon csíkokat és 1366 dollár készpénzt, a rendőrség állítása szerint.

Daley január 12-én jelent meg a bíróságon, és jelenleg nincs őrizetben. Az esküdtszéki tárgyalást február 24-ről május 19-re halasztották, a bírósági dokumentumok szerint.

Február 13-án házkutatási parancs célpontja volt, amelyben Pima megyei képviselők és az FBI órákon át fogva tartottak embereket, köztük Daley-t és anyját. Vádemelés nélkül szabadon engedték őket, egyiküket sem vádolták azzal, hogy szerepet játszott volna Guthrie feltételezett elrablásában.

A Range Rovert elvontatták az incidens során, de nem volt azonnal világos, hogy az övé volt-e. Egy szomszéd azt mondta a Fox News Digitalnak a hét elején, hogy Daley totális Dodge Chargerét a biztosítója vontatta a rajtaütés után egy nem kapcsolódó baleset miatt.

A szomszéd hozzátette, hogy Daley „dühös” volt a SWAT-rajtaütés miatt, és az anyja feldúlt volt, mert nem tudja, mi folyik itt – hozzátéve, hogy „mindenki azt akarja, hogy Nancy Guthrie-t megtalálják” - adta hírül a FoxNews.