Krónika
A SWAT őrizetbe vette Nancy Guthrie feltételezett elrablóját
Luke Daley-t végül elengedték
Két volt tucsoni elítélt komoly vizsgálatnak van kitéve a Nancy Guthrie-ügyben, annak ellenére, hogy a hatóságok egyiküket sem vádolják – még azután is, hogy órákig fogva tartották és vádemelés nélkül szabadon engedték.
A két elítélt Luke Daley, 36 éves, és Kayla Day, 32 éves. Végül egyiküket sem vádolták meg hivatalosan azzal, hogy szerepet játszottak volna Guthrie eltűnésében.
A rajtaütést február 13-án órákon át tartották, több tucat rendészeti járművet láttak a Catalina Foothills szomszédságában, és többet egy közeli Culver éttermében lévő Range Rover körül.
Több gyanúsított is lehetséges
A Fox News Digital által megszerzett bírósági dokumentumokban részletezik a 2025 májusi letartóztatásokat, mindkettőjüket egy Walmart parkolóban kapták el.
Daley-t 2025. május 15-én tartóztatta le a Pima megyei Marana rendőrség, kábítószer-kereskedelemmel, kellékekkel és fegyverrel való birtoklással vádolva, a korábbi bűncselekményei ellenére.
A rendőrök állítólag szemtanúi voltak az „illegális kábítószer-tranzakciók mutatóinak”, amelyek egy általa vezetett járműre összpontosultak.
A nyugdíjas FBI-ügynök gyors DNS-tesztelést sürget
Bár Daley panasza nem azonosítja az utast, Day-t május 15-én ugyanazon a Walmart-helyszínen is letartóztatták, és panasza szerint egy férfi sofőrrel volt. Kábítószer- és fegyverhasználati vádakkal is szembe kell néznie az incidenssel kapcsolatban.
A rendőrség megközelítette a járművet, ahol egy heroinszerű maradványt tartalmazó fecskendőt találtak. Daley-t és az utast később őrizetbe vették.
A jármű átkutatása során heroin kellékeket találtak, egy 9 mm-es pisztolyt, körülbelül ezer opioid tablettát, szuboxon csíkokat és 1366 dollár készpénzt, a rendőrség állítása szerint.
Daley január 12-én jelent meg a bíróságon, és jelenleg nincs őrizetben. Az esküdtszéki tárgyalást február 24-ről május 19-re halasztották, a bírósági dokumentumok szerint.
Február 13-án házkutatási parancs célpontja volt, amelyben Pima megyei képviselők és az FBI órákon át fogva tartottak embereket, köztük Daley-t és anyját. Vádemelés nélkül szabadon engedték őket, egyiküket sem vádolták azzal, hogy szerepet játszott volna Guthrie feltételezett elrablásában.
A Range Rovert elvontatták az incidens során, de nem volt azonnal világos, hogy az övé volt-e. Egy szomszéd azt mondta a Fox News Digitalnak a hét elején, hogy Daley totális Dodge Chargerét a biztosítója vontatta a rajtaütés után egy nem kapcsolódó baleset miatt.
A szomszéd hozzátette, hogy Daley „dühös” volt a SWAT-rajtaütés miatt, és az anyja feldúlt volt, mert nem tudja, mi folyik itt – hozzátéve, hogy „mindenki azt akarja, hogy Nancy Guthrie-t megtalálják” - adta hírül a FoxNews.