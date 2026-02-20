2026. február 20., péntek

Tucatnyi sérültje van egy zalaegerszegi buszbalesetnek

Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a mentők

 2026. február 20. péntek. 11:21
Ketten súlyosan, tízen pedig könnyebben megsérültek, amikor péntek reggel egy helyközi autóbusz árokba borult Zalaegerszegen.

Egy korábbi, Kunszentmártonnál történt buszbaleset fotója
Fotó: police.hu

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta: a 76-os főúton, Bagod felől Zalaegerszeg irányába tartó busz a havas, latyakos úton az erős oldalszél miatt borult az árokba. A járművön a sofőrrel együtt tizenketten tartózkodtak. Ketten súlyos, tízen pedig könnyű sérüléseket szenvedtek, a mentők valamennyiüket kórházba vitték.

Az autóbusz mögött haladó autók közül több is összekoccant, de személyi sérülés vagy jelentősebb anyagi kár nem történt. A főút érintett szakaszát a rendőrök teljes szélességében lezárták, a járműforgalmat Apátfa irányába terelték el. Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek arról számolt be, hogy az árokba borult autóbusz utasainak egy része a hátsó ablakon keresztül ki tudott jutni, négy embert pedig a szélvédő kivágása után sikerült kimenteni.

