Robbanásveszély! Lezárták a Csörsz parkot

Lezárják pénteken 9 órától a XII. kerületi Csörsz parkot, ahol szerdán egy feltételezett robbanóeszközt találtak, a tűzszerészi művelet idejére a park környékét is kiürítik - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint szerdán érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.

A rendőrség pénteken 9 órától az azonosítás idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy 100 méter sugarú körben kiüríti és lezárja - közölték.

Az intézkedés előreláthatólag 197 lakást érint.