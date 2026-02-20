Krónika
Robbanásveszély! Lezárták a Csörsz parkot
Veszélyhelyzet a XII. kerületben
Képünk illusztráció
Fotó: Facebook/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred
A tájékoztatás szerint szerdán érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.
A rendőrség pénteken 9 órától az azonosítás idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy 100 méter sugarú körben kiüríti és lezárja - közölték.
Az intézkedés előreláthatólag 197 lakást érint.