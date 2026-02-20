2026. február 20., péntek

Előd

Vita a demográfiáról
Robbanásveszély! Lezárták a Csörsz parkot

Veszélyhelyzet a XII. kerületben

MH/ MTI
 2026. február 20. péntek. 9:01
Lezárják pénteken 9 órától a XII. kerületi Csörsz parkot, ahol szerdán egy feltételezett robbanóeszközt találtak, a tűzszerészi művelet idejére a park környékét is kiürítik - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata az MTI-vel.

Robbanásveszély! Lezárták a Csörsz parkot
Képünk illusztráció
Fotó: Facebook/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

A tájékoztatás szerint szerdán érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.

A rendőrség pénteken 9 órától az azonosítás idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy 100 méter sugarú körben kiüríti és lezárja - közölték.

Az intézkedés előreláthatólag 197 lakást érint.

