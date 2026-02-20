Lebukott a cigicsempész

Több mint 8400 doboz cigarettát találtak egy szerb furgonban elrejtve a röszkei autópálya-határátkelőhelyen - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint egy szerb sofőr árunyilatkozata alapján csupán nyílászárókat szállított. A röntgen azonban leleplezte az álcát, a képelemző pénzügyőr gyanúsnak találta a felvétel különböző színárnyalatait. A tételes vámvizsgálaton a csomagolt ajtókat darabokra szedték, kiderült, hogy a fekete fóliák között több mint 8400 doboz cigaretta sorakozott.

A csaknem 170 ezer szál, szerb zárjegyes dohányból az ajtókeretekben hat márka különböző változatai lapultak. A sofőr a tetemes mennyiséget mind a sajátjának vallotta. A férfira 48 millió forint vámigazgatási bírságot szabtak ki. A határkirendeltség munkatársai lefoglalták a mintegy 16 millió forint értékű dohányt. A gépjárművezető ellen költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságon tettek feljelentést.