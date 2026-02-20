2026. február 20., péntek

Krónika

Hó bénította meg a légi közlekedést

A zord téli idő miatt szüneteltek a járatok Bécs környékén, több gépet más repterekre irányítottak át

MH/ MTI
 2026. február 20. péntek. 8:13
A zordra fordult téli időjárás miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése, és az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták – közölték a helyi hatóságok.

Képünk illusztráció
Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

„A jelenlegi helyzet alapján 9 órától újra lehetővé válnak egyes felszállások, 10 órától pedig a leszállások is. Továbbra is késésekre kell számítani” – közölte Peter Kleemann a schwechati repülőtér szóvivője. „Javasoljuk az utasoknak, hogy tájékozódjanak légitársaságuknál a járatuk állapotáról” – tette hozzá Kleemann, és arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek ki a repülőtérre, ha járatukat törölték.

Tájékoztatása szerint a beérkező járatokat más repülőterekre irányították át. A heves havazás a közúti forgalomban is fennakadásokat okozott, számos balesetet jelentettek az utakról.

Az A21-es autópályát az éjszaka folyamán mindkét irányban lezárták. Alsó-Ausztriában az A1-es autópályán is több baleset történt, ezért a hatóságok közlése szerint szakaszos lezárások vannak ezen a pályán is.

Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet. Arra kérték a téli sportok kedvelőit, hogy kerüljék a nem biztosított terepeket. A lavinafigyelő szolgálat munkatársa, Matthias Walcher szerint a nyugat-tiroli régióban akár 50 centiméter friss hó is hullhatott péntekre.

