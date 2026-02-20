Gyermekpornót gűjtött a szabolcsi férfi

Rengeteg gyermekpornográf felvételt találtak egy 44 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfinél, az ügy sértettjei 12 év alatti lányok voltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a KR NNI gyermekvédelmi egységének munkatársai kiskorúak online szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos eljárásokban nyomoznak, és február 10-én egy 44 éves, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfit fogtak el. A gyanú szerint a férfi közösségi és üzenetküldő alkalmazásokon kiskorú lányokkal lépett kapcsolatba: a Snapchaten és a Chat Alternative platformon elsősorban 12 év alatti lányokkal beszélgetett, ennek során vette rá őket arra, hogy képeket és videókat készítsenek magukról, majd küldjék el neki.

Amikor a nyomozók elfogták a férfit, kutatást tartottak a lakásán, digitális adatvizsgálatot végeztek, lefoglaltak 18 digitális eszközt, amelyekről adatokat mentenek.

A nyomozók eddig négy sértettet azonosítottak, a legfiatalabb közülük 11 éves, azonban nem kizárt, hogy a sértettek száma a jövőben emelkedni fog, tekintve, hogy a kiberszakemberek további áldozatokra utaló adatokat is találtak. Jelenleg a kislányok kihallgatása, illetve továbbiak azonosítása zajlik - tették hozzá. A KR NNI munkatársai gyermekpornográfiával gyanúsították meg a férfit, aki szabadládon védekezik - áll a közleményben.