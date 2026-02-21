2026. február 21., szombat

Előd

Krónika

Felszámoltak egy drogterjesztő hálózatot

Elvitték a dílereket

MH/MTI
 2026. február 21. szombat. 0:31
Összehangolt rendőri akcióban számolták fel azt a drogterjesztő hálózatot, amely Fejér vármegye több településén árusított kábítószert - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken.

Felszámoltak egy drogterjesztő hálózatot
Rögtön kattant is a bilincs (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/DPA/Marcus Brandt

A rendőrség honlapján azt írták: a nyomozás adatai szerint "a csoport tagjai bűnszövetségben kereskedtek kábítószerrel". Főként kristályt és biofüvet árultak, és kiterjedt vevői hálózatot szolgáltak ki, tevékenységük elsősorban Bicske, Székesfehérvár és Aba térségét érintette. A beszámoló szerint a rendőrök február 17-én összesen 19 embert állítottak elő, közülük 14-et gyanúsítottként hallgattak ki, kilencet pedig őrizetbe vettek.

A házkutatások során csaknem 400 ezer forint készpénzt, több elektronikai eszközt, személyautót, mintegy 700 gramm kábítószergyanús anyagot, valamint a fogyasztáshoz és adagoláshoz szükséges eszközöket foglaltak le - tették hozzá, megjegyezve: 460 doboz zárjegy nélküli cigaretta is előkerült. Kitértek arra, hogy a gyanú szerint a drogterjesztés családi vállalkozásként működött.

A nyomozás során feltérképezik az elkövetői és fogyasztói kört, így az ügyben további intézkedések várhatók.

