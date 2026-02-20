Áldatlan állapotok Nyugat-Magyarországon

Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet: akinek nem feltétlenül szükséges, az ne induljon útnak különös tekintettel Vas vármegyére, Zala vármegye északi részére (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót térségére), Veszprém vármegye nyugati részére (Sümeg, Devecser, Pápa térségére), illetve Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részére (Csorna, Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár térségére) - tájékoztatott hivatalos Facebook-oldalán a MÁV csoport.

A legfrissebb jelentések szerint nem kevesebb, mint 16 VOLÁN-busz szenvedett balesetet a havas, jeges úton, többségük árokba csúszott. A legsúlyosabb balesetet a 76-os főúton szenvedtük el (ez a jármű látható a fotón), itt a kollégánkon túl sajnos több utasunk is megsérült: 10 fő könnyű, 2 fő viszont súlyos sérülést – végtagtörést – szenvedett.

A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.

Az időjárási helyzet egyelőre folyamatosan romlik, ráadásul az esetleges haváriahelyezetknél a mentés is megnehezült, a MÁV-csoport erősítő buszai sem tudnak minden helyszínt megközelíteni.

A hóhelyzet javulásáig nyomatékosan kérik a térségben élőket, hogy csak halaszthatatlan esetben, minden szempontból felkészülten induljanak útnak!

Szombathelyen továbbra is esik a hó Fotó: MH/SzR

Kollégánk Szombathelyről jelenti: hajnal óta esik a hó, hófúvások alakultak ki, az utak járhatatlanok. Már csak az indul útnak, akinek muszáj.

Vámos Zoltán Szombathely és környékének országgyűlési képviselőjelöltje telefonon egyeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóffal a környék hóhelyzetéről. A honvédelmi miniszter biztosította Vámos Zoltánt, hogy amennyiben kell a honvédség segítséget nyújt.

Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában; az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek - közölte a Magyar Közút pénteken délelőtt az MTI-vel.

A közlemény szerint jelenleg az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás: Vas vármegye területén jelenleg 10-20 centiméter az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 centimétert meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni.

Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel pedig északkeleten viharos (60-75 kilométer per órás) lökések kísérhetik, így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, hófúvásra lehet számítani.

A hófúvással érintett területeken a szél hótorlaszokat alakíthat ki, amelyek megszüntetését a szakemberek folyamatosan végzik, azonban az érintett térségekben a közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek.

Hozzátették, hogy estére veszít erejéből a szél, így gyengül a hófúvás is.

Úgy folytatták, hogy pénteken a Dunántúlon a havazás a nyugati területekről fokozatosan kiterjed a középső és a déli részekre is. Az esti, késő esti órákban a Duna-Tisza közének déli felén is számítani lehet kisebb havazásra, közben észak, északnyugat felől szűnik a havazás. Reggeltől késő estig az említett területeken általában 1-5 centiméter friss hó várható, de délnyugaton ennél több is eshet (5-10 centiméter). Az éjszaka második felében a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföldön fordulhat elő kisebb havazás - tájékoztattak.

A közút szerint péntek késő estétől szombat reggelig a hideg, fagyos levegő beáramlásával az Alföld egyes részein átmenetileg kedvezővé válhatnak a feltételek ónos eső kialakulásához.

A havazás várhatóan a szombat délelőtti órákra teljesen elhagyja az országot.

Közölték azt is, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésébe tartozó mintegy 31 000 kilométer hosszúságú országos közúthálózaton folyamatosan figyeli az időjárási körülményeket és az előrejelzések alapján a havazással érintett területeken elvégzi a megelőző szórási munkálatokat, majd a havazás időszakában is folyamatosan dolgoznak a munkagépek a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokon.

A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban, a téli időjárási körülmények kezelése érdekében mintegy 800 munkagép áll rendelkezésre a következő napok feladataira - fűzték hozzá.

Kőszeg és környéke is küzd az időjárással. Rengeteg hó esett és folyamatosak a hóátfúvások.

Vámos Zoltán Szombathely és környékének országgyűlési képviselőjelöltje kora délután bejelentette a legfrissebb intézkedéseket. Tájékoztatása szerint rengeteg feladata van a szakembereknek. 26 településen kb 8ezer fogyasztói helyen nincsen áram. Azt kérik, hogy senki se induljon útnak, amíg ilyenek az időjárási viszonyok.