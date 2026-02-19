Krónika
Teljes az útzár Vácnál az M2-es autóúton
Fotó: MH/Szita Róbert
A katasztrófavédelem közleménye szerint a sérülteket a váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az összetört járművekből.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság később azt közölte a police.hu oldalon, hogy a balesetben egy ember meghalt, illetve további három megsérült.
A helyszínelést és a műszaki mentést teljes útlezárás mellett kezdték meg a rendőrök, a forgalmat mindkét irányból - Rétság felől és Budapest irányából is - Vác felé, a 2-es és a 12-es főútra terelik - írták.