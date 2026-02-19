Teljes az útzár Vácnál az M2-es autóúton

Frontálisan karambolozott két személygépkocsi az M2-es autóúton Vácnál, a 48-as kilométer közelében, ezért az utat teljesen lezárták - közölte a katasztrófavédelem csütörtök reggel az MTI-vel. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság később azt közölte, hogy egy ember meghalt a balesetben.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a sérülteket a váci hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az összetört járművekből.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság később azt közölte a police.hu oldalon, hogy a balesetben egy ember meghalt, illetve további három megsérült.

A helyszínelést és a műszaki mentést teljes útlezárás mellett kezdték meg a rendőrök, a forgalmat mindkét irányból - Rétság felől és Budapest irányából is - Vác felé, a 2-es és a 12-es főútra terelik - írták.