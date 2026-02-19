Ismét télies időjárásra kell készülni – figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

A fővárosban havas eső, eső mossa el a havazást

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtökön az Északi-középhegységben 2-15 centiméternyi hó eshet. Budapesten a havat havas eső, eső váltja fel. A fővárostól délre kevés, északra 5 centimétert meghaladó hóréteg várható.

Péntektől nyugaton és északon havazásra, délkeleten esőre lehet számítani. Péntek estig az Észak-Dunántúlon, elsősorban Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében 15-20 centiméter hó eshet. A Dunántúl déli részén és a középső országrészben 5 centimétert meghaladó hóréteg alakulhat ki.

Pénteken a havazás mellett erős szél is várható, emiatt a Dunántúl nyugati részén hófúvásra lehet számítani. Nem zárható ki, hogy a HungaroMet hófúvás miatt harmadfokú, piros riasztást rendel el. A szél szombat hajnalra fog enyhülni, ekkor egyes helyeken –10, –15 Celsius-fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Vasárnap enyhülés kezdődik.

Indulás előtt tájékozódjanak az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu/ címen, az aktuális útviszonyokról pedig az http://utinform.hu/ oldalon. Használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását VÉSZt. Ahol meteorológiai riasztás van érvényben, ott fokozott körültekintéssel célszerű eljárni.

Ha valaki sérült közművet, bajba került embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívó számot – áll az OKF közleményében.