Hófúvásra és havazásra figyelmeztet a meteorológia pénteken

Havazásra és hófúvásra kell számítani pénteken a nyugat-dunántúli vármegyékben – figyelmeztetett a HungaroMet Zrt. az MTI-hez pénteken eljuttatott veszélyjelzésében.

Azt írták, csütörtök estétől, késő estétől északnyugat felől, majd péntek hajnaltól észak felől az eső fokozatosan szilárd halmazállapotba vált és péntek éjfélig a Nyugat-Dunántúlon, reggelig nyugaton és északon már havazásra kell számítani. Elsősorban nyugaton lehet intenzív havazás, amelyből reggelig 10-25 centiméter friss hó valószínű, ebből a csapadék kezdeti időszakában körülbelül 5-8 centiméter tapadó hó hullhat. Északon legfeljebb 2 centiméter hó valószínű.

Péntek reggeltől éjfélig országszerte számítani kell csapadékra délutántól, estétől fokozatosan délkeletre helyeződve. A csapadék halmazállapota délután, este a délkeleti országrészben is egyre inkább havazásba válthat. A délkeleti részek kivételével szeszélyes területi eloszlásban 2-15 centiméter hó hullhat, amiből többfelé lehet tapadó hó.

Az előrejelzés szerint csütörtök éjszaka egyre többfelé megerősödik az északi, északkeleti szél, amelyet a péntek hajnali óráktól estig nyugaton és északkeleten viharos, óránkénti 60-75 kilométeres széllökések kísérhetnek. A viharos széllökések nyugaton tartósan erős hófúvást, az ország többi részén az erős, óránkénti 35-55 kilométeres széllökések nagy területen – a délkeleti részek kivételével – általában inkább gyenge hófúvást okozhatnak.

A meteorológiai szolgálat péntekre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyére havazás veszélye miatt, ugyanis a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható. A többi dunántúli vármegyére, továbbá Pest és Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki havazás veszélye miatt, 12 óra alatt öt centiméternél több hó hullhat.

Péntekre Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyékre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge hófúvás miatt Somogy, Tolna, Fejér, Komárom-Esztergom, továbbá Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.