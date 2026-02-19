Gázolt a vonat Kisújszállásnál

Elgázolt egy embert egy személyvonat csütörtökön este Kisújszálláson, a Malom utcai vasúti átjárónál - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a szerelvényen mintegy százan utaztak, mentesítő járattal folytatják tovább útjukat. A kisújszállási önkormányzati tűzoltók segítenek az utasoknak az átszállásban - tették hozzá.

A Mávinform közlése szerint a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani néhány késő esti vonatnál a Budapest -Szolnok-Debrecen vonalon közlekedőknek, mert a helyszínelés miatt Kisújszállás és Karcag között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.