Krónika

Gázolt a vonat Kisújszállásnál

MH/ MTI
 2026. február 19. csütörtök. 23:16
Elgázolt egy embert egy személyvonat csütörtökön este Kisújszálláson, a Malom utcai vasúti átjárónál - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.

Gázolt a vonat Kisújszállásnál
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Katona László

Tájékoztatásuk szerint a szerelvényen mintegy százan utaztak, mentesítő járattal folytatják tovább útjukat. A kisújszállási önkormányzati tűzoltók segítenek az utasoknak az átszállásban - tették hozzá.

A Mávinform közlése szerint a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani néhány késő esti vonatnál a Budapest -Szolnok-Debrecen vonalon közlekedőknek, mert a helyszínelés miatt Kisújszállás és Karcag között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

