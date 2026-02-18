Új szabály lépett életbe az OTP bank lakáshiteleinél

Az OTP Banknál már nemcsak az számít, hogy melyik településen található az ingatlan, hanem az is, hogy milyen energetikai besorolással rendelkezik – ezentúl ez is befolyásolja, hogy mekkora önerő szükséges a lakáshitelhez.

Február 16-tól az OTP Bank a lakáshitelek esetében az önerő meghatározásakor már az ingatlan energetikai besorolását is figyelembe veszi. Vagyis mostantól nemcsak az számít, hol található a lakás, hanem az is, hogy milyen energiahatékonysági kategóriába tartozik.

Az újabb, kedvezőbb energetikai minősítésű ingatlanoknál továbbra is elég lehet akár 10 százalék önerő. A rosszabb energiahatékonyságú, régebbi lakásoknál ugyanakkor 30–40 százalékos saját megtakarítást is elvárhat a bank.

A döntés hátterében kockázatkezelési okok állnak: a korszerűbb értékállóbb ingatlanok kisebb kockázatot jelentenek a banknak, míg a rosszabb állapotú, elavult ingatlanok esetében a magasabb önerő biztosítja, hogy a vevők nagyobb elkötelezettséggel és anyagi háttérrel rendelkezzenek.

A változás azt jelenti, hogy a vevőknek már oda kell figyelni arra, hogy a vásárolt ingatlan milyen energetikai besorolásba tartozik. A kedvezőbb hitelfeltételek a modern, energiatakarékos lakások felé terelhetik a vevőket, miközben a gyengébb állapotú, főként vidéki ingatlanoknál elvárt magasabb önerő visszafoghatja a keresletet – írja a duol.hu.