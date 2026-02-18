Krónika
Szeles, de napsütéses szerdánk lesz
A keleti, északkeleti tájakon a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak
Napsütéses, de szeles lesz a február 18-i nap - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Patrick Pleul
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul. Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő.
Bár front nem vonul fölöttünk, hideg jellegű fronthatás léphet fel az arra érzékenyeknél. Az orvosmeteorológus szerint leginkább fejfájás, migrén, vérnyomáscsökkenés is jelentkezhet.