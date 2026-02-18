2026. február 18., szerda

Krónika

Szeles, de napsütéses szerdánk lesz

A keleti, északkeleti tájakon a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak

 2026. február 18. szerda. 6:39
Az északnyugati szél a Sopron-Szeged vonal szélesebb sávjában egyre többfelé megélénkül, olykor megerősödik, késő délutántól azonban déliesre fordul a légmozgás, miközben gyengül is. Keleten még lehet zápor, helyenként hózápor is - olvasható a HungaroMet szerdai előrejelzésében.

Szeles, de napsütéses szerdánk lesz
Napsütéses, de szeles lesz a február 18-i nap - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Patrick Pleul

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul. Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő.

Bár front nem vonul fölöttünk, hideg jellegű fronthatás léphet fel az arra érzékenyeknél. Az orvosmeteorológus szerint leginkább fejfájás, migrén, vérnyomáscsökkenés is jelentkezhet.

