Krónika
Nem találtak hibátlan szelvényt a Skandin
Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is
Egy telitalálatos szelvény sem volt a skandináv lottón
Fotó: MH
Első számsorsolás: 1 (egy), 6 (hat), 7 (hét), 10 (tíz), 13 (tizenhárom), 15 (tizenöt), 24 (huszonnégy).
Második számsorsolás: 2 (kettő), 5 (öt), 6 (hat), 8 (nyolc), 9 (kilenc), 14 (tizennégy), 33 (harminchárom).
Nyeremények: 7 találatos szelvény nem volt. 6 találatos szelvény 45 darab, nyereményük egyenként 397 885 forint; 5 találatos szelvény 2370 darab, nyereményük egyenként 7555 forint; 4 találatos szelvény 37 081 darab, nyereményük egyenként 2500 forint.