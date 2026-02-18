Négy tipp az olcsóbb fűtésre

Egyre nő az érdeklődés az energiatakarékosabb, hosszú távon olcsóbb fűtési rendszerek iránt:

1. Hőszivattyú

Egyre népszerűbbek az új építésű és felújított családi házaknál. A rendszer a környezetből (levegőből, talajból vagy vízből) nyeri ki a hőt, és elektromos energiával működik. Előnye, hogy megfelelő szigetelés mellett jelentős rezsicsökkentést hozhat, és hűtésre is alkalmas. Hátránya a magasabb kezdeti beruházási költség, amely azonban támogatással mérsékelhető.

2. Klímás fűtés

Az inverteres klímaberendezések ma már hatékonyan használhatók fűtésre is. Enyhébb teleken különösen gazdaságos megoldás lehet, ráadásul a beruházási költsége általában alacsonyabb, mint egy komplett hőszivattyús rendszeré. Előnye a gyors telepítés és a kétfunkciós használat (hűtés és fűtés). Nagyon hideg időben azonban csökkenhet a hatékonyság, így sok esetben kiegészítő fűtésként alkalmazzák.

3. Napelem és energiatároló

A napelemes rendszerek lehetővé teszik, hogy a háztartás saját villamos energiát termeljen. Ez különösen előnyös, ha a fűtés is elektromos alapú (például hőszivattyú vagy elektromos kazán). 2026-ban új támogatási program indult háztartási energiatárolók telepítésére, amely akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is biztosíthat akkumulátoros rendszerekre, napelemmel kombinálva

4. Pellet kazán

A pellet kazán megújuló alapanyaggal működik, és továbbra is népszerű azok körében, akik a gázfűtést szeretnék kiváltani, de nem elektromos rendszerben gondolkodnak. Előnye, hogy hazai alapanyaggal üzemel, hátránya, hogy folyamatos pelletbeszerzést és rendszeres karbantartást igényel.

A hőszivattyú hosszú távon térülhet meg igazán, a klímás fűtés gyorsabb és olcsóbb belépési pont lehet, a napelem energiatárolóval kombinálva komoly rezsicsökkentést hozhat, míg a pellet a biomassza-alapú irányt képviseli.

Az Otthonfelújítási program részeként az aktuális otthonfelújítási konstrukció energetikai korszerűsítésekre – például fűtéskorszerűsítésre, hőszivattyú telepítésére – is igénybe vehető. A program kamattámogatott hitellel kombinálva akár 10 millió forintos forrást is biztosíthat, amennyiben igazolt energiamegtakarítást eredményez a beruházás.

Az 5000 fő alatti településeken élők számára elérhető a Vidéki otthonfelújítási támogatás, ami vissza nem térítendő elemet és kedvezményes hitelt is tartalmazhat. A korszerű fűtési rendszerek – például klíma vagy hőszivattyú – telepítése is beletartozhat a támogatható munkálatok körébe.

2026-ban külön támogatási program indult lakossági energiatárolók telepítésére, amely napelemes rendszerrel kombinálva jelentős, akár 2,5 millió forintos támogatást biztosíthat – írja a feol.hu.