Ma indul a nagyböjt időszaka

Míg tegnap a húshagyó keddet, addig ma a hamvazószerdát tartják a keresztények. Utóbbival hivatalosan is kezdetét vette a nagyböjt, azaz a húsvétot megelőző 40 nap.

Húshagyó keddel véget ért a farsangi időszak, a mai nappal, azaz hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt, a húsvétot megelőző 40 nap. Mozgó ünnep lévén ennek nincs egy konkrét dátuma, idén ez a nap február 18-ra esett - írja a feol.hu.

A hamvazószerdával kezdődő nagyböjt Jézus húsvétig – egészen pontosan nagypéntekig – tartó 40 napos böjtjéről szól, mely egyben az előkészületi és bűnbánati időszak is. A hamvazószerda neve abból eredeztethető, hogy régen az ünnep részeként jelképesen hamut szórtak a keresztények fejére, de ez sok helyen még ma is él.

A nagyböjt idején, azaz 40 napon át a hívők nem fogyasztanak húst, ám ez alól kivételt képeznek az idősek, a várandósok, a gyerekek és a betegek.

Írnak arról is, hogy a korábbi századokban valahol ebben az időszakban csak kenyéren és vízen éltek a hívők, míg máshol az egyszeri jóllakás a nagyböjt követelménye, azaz egyszer esznek egy nap.

Fontos része még e 40 napnak az is, hogy ilyenkor jó cselekedetekkel, önmegtartóztatással és bűnbánással segítik a hívők hitük elmélyülését.