Így tennék Magyarországot a legélhetőbb országok közé

A kormánynak az a célkitűzése, hogy Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozzon – mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ibrányban.

Révész Máriusz szerint élménnyé kell tenni a mozgást, hogy többen sportoljanak

Révész Máriusz a mintegy 38 millió forintból megvalósult asztalitenisz-terem átadásán arról beszélt, Magyarországon a várható élettartam 4,6 életévvel elmarad az uniós átlagtól, az országon belül pedig ebben vármegyében a legalacsonyabb ez az adat.

Ennek növelésére az egyik megoldás az életmódra történő odafigyelés, a másik a mozgás fontossága – hangsúlyozta az államtitkár.

Kifejtette: a legutóbbi Eurobarométer felmérés alapján Magyarországon a megkérdezett emberek 59 százaléka nem sportol, ez az arány Finnországban 8, Svédországban 12, Csehországban 26, Szlovéniában pedig 25 százalék, így van teendő ezen a területen.

Az államtitkárság egyik legfontosabb feladata, hogy megszólítsa az embereket a sporttal kapcsolatban, a mozgásra pedig akkor lehet rávenni az embereket, ha ezt élménnyé, közösségi élménnyé alakítják – fogalmazott.

Révész Máriusz hozzátette: ezt pályázatokkal tudják segíteni, Ibrány 8 milliós saját erő mellett 30 millió forintot nyert el a pingpongterem létrehozására, ennek fejében pedig vállalták, hogy 48 órán keresztül egy héten pingpongozási lehetőségeket biztosítanak négy pingpongasztalon.

Az államtitkár az asztalitenisz jótékony hatásaival kapcsolatban elmondta: ezt a sportot Németországban az idősek szellemi leépülésének lassítására használják és gyakorlatilag minden idősotthonban pingpongasztalokat létesítenek; orvosi vizsgálatok igazolták, hogy ha az idősek sokat pingpongoznak, akkor a szellemi hanyatlásuk nem indul el, vagy sokkal lassabb mértékű lesz.

Az eseményen köszöntőt mondott Vinnai Győző, a Fidesz térségi országgyűlési képviselője, Román István vármegyei főispán és Trencsényi Imre, Ibrány független polgármestere.