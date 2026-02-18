Krónika
Ekkor érkeznek a nyugdíjak
Közzétették a nyugdíjutalási napokat
A Magyar Államkincstár közzétette az év további hónapjainak nyugdíjutalási napjait is. Márciusban 12-én érkezik majd a nyugdíj, a postai kifizetésekre pedig 12-e és 24-e között kerül sor. Áprilisban előbb érkezik a pénz, már 10-én ott lesz a számlákon, ahogy júliusban is.
Szeptemberben 11-én fizet a kincstár, májusban, júniusban, augusztusban, októberben és novemberben pedig egyformán 12-én érkezik az utalás. Decemberben jön a legkorábban a nyugdíj, már 2-án ott lesz a számlákon a pénz.
A nyugdíjakat 2026 januárjától 3,6 százalékkal emelték, ezt a többletet márciusban is megkapják a nyugdíjasok – írja a teol.hu.