Ekkor érkeznek a nyugdíjak

Péntek tizenharmadika szerencsés nap volt a nyugdíjasoknak. Ekkor kapták meg a 13. havi ellátásukat, illetve a 14. havi ellátásuk negyedét. Pontosabban azokhoz érkezett meg a pénz, akik utalással kapják a nyugdíjukat. Akiknek a postás hozza, azokhoz ezekben a napokban csengetnek.

A Magyar Államkincstár közzétette az év további hónapjainak nyugdíjutalási napjait is. Márciusban 12-én érkezik majd a nyugdíj, a postai kifizetésekre pedig 12-e és 24-e között kerül sor. Áprilisban előbb érkezik a pénz, már 10-én ott lesz a számlákon, ahogy júliusban is.

Szeptemberben 11-én fizet a kincstár, májusban, júniusban, augusztusban, októberben és novemberben pedig egyformán 12-én érkezik az utalás. Decemberben jön a legkorábban a nyugdíj, már 2-án ott lesz a számlákon a pénz.

A nyugdíjakat 2026 januárjától 3,6 százalékkal emelték, ezt a többletet márciusban is megkapják a nyugdíjasok – írja a teol.hu.