Cserbenhagyó hegymászót állítottak a bíróság elő

Durva eset történt tavaly Ausztriában, melynek elkövetője most állt bíróság elé - írja legfrissebb cikkében a BBC. Mint olvasható, az eljárás alá vont férfi 33 éves barátnőjét hagyta ott az ország legmagasabb hegyén, aki aztán halálra fagyott. A tárgyalás élénk érdeklődést és heves vitát váltott ki a hegymászó közösségekben nemcsak Ausztriában, hanem annak határain túl is.

Az ügyészek szerint a vádlott súlyos hibát követett el, mert mint tapasztaltabb túrázó nem fordult vissza, illetve nem hívott segítséget időben. Az osztrák média Thomas P.-ként azonosította a férfit, aki tagadja a vádakat. Az érintett ügyvédje, Karl Jelinek szerint „tragikus baleset” történt. Az eset azután történt, hogy a pár elindult a 3798 méter magas Grossglockner legyőzésére.

A vád szerint a férfi annak ellenére tett kísérletet a csúcstámadásra, hogy a párjának nem volt magashegyi tapasztalata. További súlyosbító tényező, hogy nem vitt magával elegendő felszerelést sem. Az ügyészek szerint a pár 20:50 körül akadt el, a férfi pedig nem hívta a rendőrséget és nem adott le vészjelzéseket sem, amikor egy rendőrségi helikopter elrepült a fejük felett 22:50 körül.