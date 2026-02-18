Brutális nyár várható az előrejelzések szerint

A Csendes-óceán trópusi vizein zajló folyamatok hatása sosem marad lokális, hanem az egész bolygón érezteti erejét. Az El Niño jelenség formálódása miatt a szakértők szerint a 2026-os és 2027-es esztendő aggasztó, új globális hőmérsékleti rekordokat hozhat magával.

Két vezető meteorológiai szervezet is egyre valószínűbbnek tartja, hogy még az idén kialakul az El Niño a Csendes-óceán keleti, trópusi térségében – írja az IFL Science alapján az Origo. Ha ezek a friss előrejelzések beigazolódnak, az drámai módon átrendezheti a Föld időjárási mintázatait, és szinte garantálható, hogy a következő két évben megdőlnek a korábbi melegrekordok.

A legfrissebb adatok alapján a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal Éghajlat-előrejelzési Szolgálata 50–60 százalékos esélyt lát arra, hogy az El Niño a 2026-os nyár végére kialakul az északi féltekén. Ezzel párhuzamosan az Ausztrál Meteorológiai Hivatal is megerősítette a tendenciát, szerintük a jelenség kifejlődése már júniustól lehetséges.

Az El Niño nem egy önálló jelenség, hanem az úgynevezett El Niño–Déli Oszcilláció nevű természetes éghajlati ciklus része. Ezt a folyamatot a Csendes-óceán hőmérsékletének és a légnyomásnak az ingadozása vezérli, hatása pedig dominóként söpör végig a világon: befolyásolja a csapadék mennyiségét, az aszályokat, a hőhullámokat, sőt még a trópusi ciklonokat is.

A ciklusnak három fázisa van:

El Niño: ez a meleg fázis.

La Niña: ez a hűvösebb párja.

Semleges állapot: amikor egyik sem dominál.

Jelenleg a Föld még a hűvösebb La Niña fázisban van, de ez a hatás már gyengülni látszik. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal modelljei szerint 2026 tavaszára a rendszer semleges állapotba kerül, majd nagy valószínűséggel átbillen a melegítő El Niño fázisba.

Az El Niño visszatérése globális szinten átlagosan körülbelül 0,2 Celsius-fokkal emelheti meg a hőmérsékletet. Ez elsőre kevésnek tűnhet, de egy olyan világban, amelyet az üvegházhatású gázok már eleve felmelegítettek, ez a plusz hőmérsékleti lökés drasztikusan növeli az esélyét annak, hogy újabb és újabb melegrekordok szülessenek.

A 2025-ös év úgy is a legmelegebbek közé tartozott, hogy közben a hűtő hatású La Niña érvényesült. Ha ez a hűtő hatás megszűnik, és helyét átveszi az El Niño fűtő ereje, akkor 2026 és 2027 elképesztően forró lehet. Az elmúlt 11 év már így is a történelem legmelegebb időszaka volt, és az El Niño érkezésével a következő évek is csatlakozhatnak ehhez a statisztikához.

Az átlaghőmérséklet emelkedésén túl az El Niño teljesen felborítja a megszokott csapadékeloszlást is. Dél-Európa és az Egyesült Államok déli részén megnövekedett csapadékra és súlyos áradásokra kell készülni. Kanada és az Egyesült Államok északi részén pedig a szokásosnál szárazabb és melegebb időjárás várható. Érdekes kettősség, hogy míg az Atlanti-óceánon az El Niño gyengíti a hurrikánszezont, addig a Csendes-óceán középső és keleti medencéiben felerősíti a viharokat.