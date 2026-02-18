Balesetek és torlódások országszerte

Az M43-as autópálya határ felé vezető oldalán, Szeged elkerülő szakaszán baleset történt. A 6-os km-nél csak a belső sáv járható. A 36-os főúton, Tiszavasvári és Nagycserkesz között két személyautó karambolozott. A 30-as km-nél teljes zárást vezettek be.

Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-es autópályán Biatorbágy térségében a Budapest felé vezető oldalon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé.

Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain.



Bács-Kiskun vármegyében, Fülöpszállás és Kiskőrös települések között 9 és 17 óra között négy alkalommal, alkalmanként legfeljebb 20 perces időtartamra lezárják a vasúti átkelőhelyeket tesztelés miatt. Az érintett települések: Fülöpszállás, Soltszentimre, Csengőd, Tabdi, Kiskőrös.



Az M5-ös autópályán, a 74-es km-nél lévő, Kecskemét-észak csomópontnál, új terelést építettek ki a 73-as és 75-ös km között. Mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom.



Új csomópont biztosít közvetlen fel- és lehajtási lehetőséget az M5-ös autópályára a 102-es km-nél, ugyanis átadták a forgalomnak a Kunszállás csomópontot.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért keresse fel a rendőrség honlapját.