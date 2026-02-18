Krónika
Akár 20 centi hó is eshet?
Az északnyugati településeken várható a legnagyobb hóesés
Csütörtök estétől kezdődhet a havazás a Bakonyban, elsősorban az északnyugati területeken. Az előrejelzés szerint a hideg légtömeg péntek hajnalban még tovább fokozhatja a havazás intenzitását – írja a veol.hu.
A meteorológiai modellek több lehetséges forgatókönyvet mutatnak a hétvégi hóra vonatkozóan. A lehetséges kimeneteleket hóvastagság szerint növekvő sorrendbe rendezve, a legextrémebb forgatókönyveket elhagyva is a 10–90%-os konfidenciaintervallum határait tüntették fel 65 magyar településre. Ez azt mutatja, hogy az adott helyeken a hóvastagság várhatóan a kiszámított tartományon belül, a legvalószínűbb minimum és maximum értékek között alakulhat.
Ezek alapján több helyen 5–15 centi hó is eshet, míg a Bakony északnyugati településein akár 20 centi hó is hullhat.