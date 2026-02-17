2026. február 17., kedd

Előd

EUR 377.64 Ft
USD 318.28 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Új KRESZ készül – parkolási és járdahasználati forradalom jöhet

Az új közlekedési szabályozás társadalmi egyeztetése újabb fontos állomásához érkezett

MH
 2026. február 17. kedd. 10:31
Megosztás

A napokban a fogyatékossággal élő embereket képviselő szervezetekkel tárgyalt az Építési és Közlekedési Minisztérium. A KRESZ tervezetének átdolgozása során a tárca célja, hogy a mindennapi közlekedést meghatározó szabályokba érdemben beépüljenek az érintettek tapasztalatai.

Új KRESZ készül – parkolási és járdahasználati forradalom jöhet
Az új szabályozás két alapelve a közlekedésbiztonság növelése és a gyengébb közlekedők védelme (képünk illusztráció)
Fotó: NorthFoto

Az Építési és Közlekedési Minisztérium széles körű társadalmi és szakmai egyeztetések keretében tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket – írja az origo.hu.

Dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára szerint egy ilyen alapvető szabályrendszer kialakításakor elengedhetetlen, hogy hangsúlyosan jelenjenek meg a fogyatékosságügyi szempontok is a KRESZ-ben. Az észrevételeket már a tervezet megjelenésekor összegyűjtötték az Országos Fogyatékosságügyi Tanács bevonásával, és a jövőben is folyamatosan képviselik azokat a további egyeztetéseken.

Több mindent egységesítenének az új KRESZ-ben

Dr. Kerékgyártó János helyettes államtitkár hangsúlyozta: az új szabályozás két alapelve a közlekedésbiztonság növelése és a gyengébb közlekedők védelme. Ide tartoznak mindazok, akik életkoruk, egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt hátránnyal vesznek részt a közlekedésben.

A cél, hogy számukra ne csupán nagyobb figyelmet írjanak elő, hanem a szabályok konkrétan is segítsék a biztonságos részvételt. Az egyeztetésen szó esett a járdahasználat újragondolásáról, az akadálymentes fel- és lehajtók, valamint a megfelelő haladási tér biztosításáról.

Felvetődött az akadálymentes parkolóhelyek számának növelése, az elektromos járművekhez kapcsolódó töltőpontok fejlesztése, valamint a parkolóházak és bevásárlóközpontok szabályainak egységesítése. A tanácskozáson többek között a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság képviselői is részt vettek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink