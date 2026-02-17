Krónika
Új KRESZ készül – parkolási és járdahasználati forradalom jöhet
Az új közlekedési szabályozás társadalmi egyeztetése újabb fontos állomásához érkezett
Az Építési és Közlekedési Minisztérium széles körű társadalmi és szakmai egyeztetések keretében tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket – írja az origo.hu.
Dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára szerint egy ilyen alapvető szabályrendszer kialakításakor elengedhetetlen, hogy hangsúlyosan jelenjenek meg a fogyatékosságügyi szempontok is a KRESZ-ben. Az észrevételeket már a tervezet megjelenésekor összegyűjtötték az Országos Fogyatékosságügyi Tanács bevonásával, és a jövőben is folyamatosan képviselik azokat a további egyeztetéseken.
Több mindent egységesítenének az új KRESZ-ben
Dr. Kerékgyártó János helyettes államtitkár hangsúlyozta: az új szabályozás két alapelve a közlekedésbiztonság növelése és a gyengébb közlekedők védelme. Ide tartoznak mindazok, akik életkoruk, egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt hátránnyal vesznek részt a közlekedésben.
A cél, hogy számukra ne csupán nagyobb figyelmet írjanak elő, hanem a szabályok konkrétan is segítsék a biztonságos részvételt. Az egyeztetésen szó esett a járdahasználat újragondolásáról, az akadálymentes fel- és lehajtók, valamint a megfelelő haladási tér biztosításáról.
Felvetődött az akadálymentes parkolóhelyek számának növelése, az elektromos járművekhez kapcsolódó töltőpontok fejlesztése, valamint a parkolóházak és bevásárlóközpontok szabályainak egységesítése. A tanácskozáson többek között a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság képviselői is részt vettek.