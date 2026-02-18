Rekordalacsony a Balti-tenger vízszintje

Minden korábbinál jobban látható február eleje óta Stockholmban a svéd vagy a dán haditengerészet egyik XVII. századi hajójának roncsa a Balti-tenger rendkívül alacsony vízszintje miatt.

A hajó neve nem ismert, mert öt roncsot süllyesztettek el egymás mellett a híd építésekor

A svéd főváros szívében a hajótest falécei kiemelkednek a víz alól, amiről arra lehet következtetni, hogy a roncs jó állapotban van.

„Az itt található roncshajót szándékosan süllyesztettek el, feltehetően 1640 körül” – mondta Jim Hansson, a Vrak, a stockholmi hajóroncsmúzeum régésze.

Miután számos feladatot teljesített a Balti-tengeren, a svéd haditengerészet annak idején úgy döntött, hogy alapozásnak használja egy új hídhoz Stockholm szívében, a Kastellholmen-sziget közelében.

„A szerkezethez frissen kivágott fák helyett az igen ellenálló tölgyből készült hajótest mellett döntöttek. A Balti-tengerben nincsenek tengeri férgek, amelyek kárt okoznának a fában, amely így – mint látható – négyszáz évig is kitarthat” – mondta a szakértő.

A hajóroncs már az 1940-es években és 2013-ban is felbukkant, de ekkora részt soha nem lehetett látni belőle. Balti-tenger mintegy száz éve most érte el a legalacsonyabb vízszintjét – mondta el Jim Hansson.

„Nagyon hosszú ideig magas nyomású légtömegek voltak itt, a skandináv térségben. A Balti-tenger vize következésképp az Északi-tenger és az Atlanti-óceán felé áramlott” – közölte a szakértő.

A hajó neve nem ismert, mert öt roncsot süllyesztettek el egymás mellett a híd építésekor, valamennyi a XVI. század végén és a XVII. század elején épült.

A stockholmmuseum.com honlap szerint – a Vrak régészének véleményétől eltérően – a hajóról széles körben feltételezik, hogy a Gra Ulven (Szürke farkas) nevű dán hadihajó lehetett, amelyet Svédország 1659-ben fogott el és 1670-ben süllyesztett el a híd megerősítése céljából.

Kutatási programot indítottak az „elveszített flotta” feltárása: jelenleg folyik a Balti-tenger fenekére süllyedt számos svéd hadihajóroncs azonosítása és a korának pontos meghatározása.