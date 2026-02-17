Krónika
Megszűnik a csapadék, de újra megélénkül a szél
Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég
Február 17-én, kedd délutántól nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Patrick Pleul
A szél északira, északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 3 és 8 fok között valószínű. Késő estére -2 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.
Megszűnő meleg után hideg jellegű fronthatást tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Az orvosmeteorológus szerint, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén és vérnyomáscsökkenés jelentkezhet.