Előd

Krónika

Megszűnik a csapadék, de újra megélénkül a szél

Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég

 2026. február 17. kedd.
Délutántól nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. A kora délelőtti órákig a Dunántúlon még előfordulhat vegyes csapadék, néhol átmeneti ónos eső is. A déli óráktól már legfeljebb csak néhány zápor alakulhat ki - olvasható a HungaroMet keddi előrejelzésében.

Február 17-én, kedd délutántól nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet - Képünk illusztráció
A szél északira, északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 3 és 8 fok között valószínű. Késő estére -2 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.

Megszűnő meleg után hideg jellegű fronthatást tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Az orvosmeteorológus szerint, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén és vérnyomáscsökkenés jelentkezhet.

