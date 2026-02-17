Lezárták az M1-es autópályát

Egymásnak ütközött egy kamion és egy kisteherautó az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé tartó oldalon, Mosonmagyaróvár térségében. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem kedden éjjel.

A mosonmagyaróvári és lébényi hivatásos tűzoltók egy beszorult embert feszítővágó segítségével kiszabadítottak. A helyszínre a mentők is kiérkeztek - áll a közleményben.

Bács-Kiskun vármegyében, Fülöpszállás és Kiskőrös települések között 9 és 17 óra között négy alkalommal, alkalmanként legfeljebb 20 perces időtartamra lezárják a vasúti átkelőhelyeket tesztelés miatt. Az érintett települések: Fülöpszállás, Soltszentimre, Csengőd, Tabdi, Kiskőrös.

Az M5-ös autópályán, a 74-es km-nél lévő, Kecskemét-észak csomópontnál, új terelést építettek ki a 73-as és 75-ös km között. Mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom.



Új csomópont biztosít közvetlen fel- és lehajtási lehetőséget az M5-ös autópályára a 102-es km-nél, ugyanis átadták a forgalomnak a Kunszállás csomópontot.