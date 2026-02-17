Krónika
Figyelem! Medvét láttak Fót határában
A hatóságok azt kérik, kerüljék az erdős területeket
A következő felhívást tették közre: kérjük Önöket, hogy az elkövetkező napokban fokozott óvatossággal közlekedjenek a külterületeken, különösen az erdős, bokros részeken.
Javasoljuk, hogy kerüljék az erdős területeket, gyermekeiket ne engedjék egyedül a határba, a hulladékot zárt edényben tárolják, a házi- és haszonállataikat biztonságos helyen tartsák.
Amennyiben a vadállatot észlelik, ne közelítsék meg, és haladéktalanul értesítsék a 112-es segélyhívót!
Az illetékes hatóságok a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik.
Kérjük, osszák meg az információt, hogy minél több fóti lakoshoz eljusson – áll a közleményben.