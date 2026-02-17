Figyelem! Medvét láttak Fót határában

A szomszédos Mogyoród külterületén, a Kukukkhegy fölötti erdős részen medveészlelésről érkezett bejelentés. Mivel a település Fóthoz nagyon közel található, fontosnak tartja az Önkormányzat, hogy erről a fóti lakosokat is tájékoztassák.

Amennyiben a vadállatot észlelik, ne közelítsék meg! (képünk illusztráció)

A következő felhívást tették közre: kérjük Önöket, hogy az elkövetkező napokban fokozott óvatossággal közlekedjenek a külterületeken, különösen az erdős, bokros részeken.

Javasoljuk, hogy kerüljék az erdős területeket, gyermekeiket ne engedjék egyedül a határba, a hulladékot zárt edényben tárolják, a házi- és haszonállataikat biztonságos helyen tartsák.

Amennyiben a vadállatot észlelik, ne közelítsék meg, és haladéktalanul értesítsék a 112-es segélyhívót!

Az illetékes hatóságok a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik.

Kérjük, osszák meg az információt, hogy minél több fóti lakoshoz eljusson – áll a közleményben.