Baleset miatti torlódás az M1-es autópályán

Komárom térségében, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, korábban baleset történt. A 86-os km-nél mindkét irányban 2-3 km-es szakaszon torlódik a forgalom. A 44-es főúton, Kecskemét déli elkerülő szakaszán, négy személyautó ütközött össze. Az 1-es km-nél félpályán halad a forgalom.

Az M1-es autópályán, Budapest felé egy műszaki hibás jármű állt meg az átterelt sávon a 22-es km-nél. A torlódás meghaladta a 3 km-t.

Lassulás, torlódás alakult ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Törökbálint térségében.

Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M0-s autóút keleti szektorán, mindkét irányban, Pécel és Vecsés között, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé.

Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain.



Ma ér véget a mohácsi busójárás, de a rendezvény ideje alatt életbe lépett ideiglenes forgalmi rend várhatóan február 18-ig, szerdáig lesz érvényben. A forgalomkorlátozások listája ITT elérhető el.



Az M5-ös autópályán, a 74-es km-nél lévő, Kecskemét-észak csomópontnál, új terelést építettek ki a 73-as és 75-ös km között. Mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom.



Új csomópont biztosít közvetlen fel- és lehajtási lehetőséget az M5-ös autópályára a 102-es km-nél, ugyanis átadták a forgalomnak a Kunszállás csomópontot.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!