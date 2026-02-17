Krónika
Baleset miatti torlódás az M1-es autópályán
Továbbra is érvényes a mohácsi busójárás miatti forgalomkorlátozás
Az M1-es autópályán, Budapest felé egy műszaki hibás jármű állt meg az átterelt sávon a 22-es km-nél. A torlódás meghaladta a 3 km-t.
Lassulás, torlódás alakult ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Törökbálint térségében.
Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M0-s autóút keleti szektorán, mindkét irányban, Pécel és Vecsés között, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé.
Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain.
Ma ér véget a mohácsi busójárás, de a rendezvény ideje alatt életbe lépett ideiglenes forgalmi rend várhatóan február 18-ig, szerdáig lesz érvényben. A forgalomkorlátozások listája ITT elérhető el.
Az M5-ös autópályán, a 74-es km-nél lévő, Kecskemét-észak csomópontnál, új terelést építettek ki a 73-as és 75-ös km között. Mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom.
Új csomópont biztosít közvetlen fel- és lehajtási lehetőséget az M5-ös autópályára a 102-es km-nél, ugyanis átadták a forgalomnak a Kunszállás csomópontot.
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!