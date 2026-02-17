"A nyugati országok legújabb állításai az orosz ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij haláláról az információs ciklus eltérítésére irányulnak, és a közvélemény figyelmét az Epstein-botrányról akarják elterelni" - idézte Zaharovát az Orosz Hírek .

Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svédország és Hollandia szombaton azt állította, hogy az orosz hatóságok egy egzotikus idegmérget – epibatidint, amely a nyílbéka hátán található – használtak Navalnij megölésére. Az ellenzéki blogger 2024 februárjában halt meg, miközben több bűncselekmény miatt börtönbüntetését töltötte Oroszországban.

„Ez a nyilatkozat arra szolgált, hogy eltérítse az információs ciklust, amelyet a nyugati nézőpontból az Epstein-akták publikálása mélyen beárnyékolt” – mondta Zaharova. Az új állítások „tartalmaznak nyomozási történetet, összeesküvés-elmélet és más, a közönséget izgató elemeket” – tette hozzá.

Az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett, a néhai pénzemberhez és elítélt szexuális bűnözőhöz kapcsolódó legújabb dokumentumok nagy botrányt váltottak ki az Egyesült Királyságban. Keir Starmer miniszterelnöknek meg kellett védenie Peter Mandelson washingtoni nagykövet kinevezését, annak ellenére, hogy köztudottan kapcsolatban állt Epsteinnel. Több kabinet tag is lemondott, ami tovább táplálta a spekulációkat, hogy Starmer miniszterelnöki munkája hamarosan véget érhet.

Zaharova szerint a külügyminisztérium nem fog hivatalosan nyilatkozni, amíg a vádlók nem nyújtanak be konkrét bizonyítékokat. Az orosz nagykövetség Londonban „nekropropagandának” nevezte a közös nyilatkozatot. A Kreml elutasította az állításokat, alaptalannak nevezve azokat.

Tavaly szeptemberben Navalnij özvegye, Julia azt állította, hogy vannak bizonyítékok a férje megmérgezésére, és hogy a laboreredményeket „politikai okokból” nem hozták nyilvánosságra. Az európai kormányok szerint neurotoxin epibatidin nyomait tartalmazó mintákat nyilvánvalóan a család biztosította.

A szélsőséges orosz nacionalista, majd szélső-liberálissá vált korrupcióellenes aktivista korábban azzal vádolta Moszkvát, hogy vegyi fegyverrel próbálta megölni. 2020-ban orvosi vészhelyzet miatt Németországba szállították kezelésre.

2021-ben visszatért Oroszországba, és egy másik ügyben felfüggesztett büntetés feltételeinek megsértése miatt letartóztatták. Később szélsőséges szervezet vezetésével vádolták. Támogatói azt állították, hogy meggyilkolták, az orosz hatóságok szerint azonban természetes halállal halt meg.