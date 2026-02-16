Krónika
Szeles, csapadékos hétfőnk lesz
Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, azonban délelőtt még hosszabb-rövidebb időre a legtöbb helyen kisüthet a nap
Február 16-án, hétfőn délkelet felé vonuló csapadéktömb okoz havazást, illetve esőt, de emellett átmeneti vegyes halmazállapot is lehet. Vékony, olvadozó (tapadó) hóréteg ezeken a tájakon összejöhet, a szél élénk lesz - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Peter Kneffel
A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +7 fok között várható, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton enyhébb az idő. Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő.
A megszűnő hideg fronthatás után erősödhetnek a melegfront jellegű panaszok: az orvosmeteorológus szerint fejfájás, migrén, koncentrálási nehézség jelentkezhet.