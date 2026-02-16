Szeles, csapadékos hétfőnk lesz

Délután fokozatosan mindenütt záródik a felhőtakaró. Eleinte még kicsi a csapadék esélye, legfeljebb néhol fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás. Délutántól viszont növekszik az ország délnyugati felén a csapadék esélye, egy kelet, délkelet felé vonuló csapadéktömb okoz havazást, illetve esőt, de emellett átmeneti vegyes halmazállapot is lehet. Vékony, olvadozó (tapadó) hóréteg ezeken a tájakon összejöhet - olvasható a HungaroMet hétfői előrejelzésében.

A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +7 fok között várható, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton enyhébb az idő. Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő.

A megszűnő hideg fronthatás után erősödhetnek a melegfront jellegű panaszok: az orvosmeteorológus szerint fejfájás, migrén, koncentrálási nehézség jelentkezhet.