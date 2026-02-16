Orbán Viktor: A magyarok világossá tették, nem kérnek Ukrajna uniós tagságából

"Az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben. Látszólag..." - fogalmazott hétfő reggel közösségi oldalán a kormányfő.

Orbán Viktor: A magyarok a Voks2025 szavazáson világossá tették, hogy nem kérnek Ukrajna uniós tagságából

"...Amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. A magyarok ugyanis a Voks2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából" - folytatta bejegyzését Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta: "Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem."